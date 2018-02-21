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Дом на Уралмаше с обрушившимся потолком признали пригодным для жильяСегодня в 16:17

Покинули свои квартиры только две семьи.

Экспертиза признала непригодными для жилья только две квартиры, расположенные в пострадавшем подъезде екатеринбургского барака в переулке Суворовском, где на прошлой неделе рухнул потолок. Об этом "Уралинформбюро" сообщила начальник отдела по работе со СМИ администрации Орджоникидзевского района Анна Горкунова.

По ее словам, в настоящее время жилье в маневренном фонде присматривает только одна семья. Владельцы второй квартиры за "резервными" метрами в администрацию района пока не обращались.

Между тем сегодня в потолочном перекрытии одной из квартир, расположенной в другом подъезде многострадального барака, отошла одна доска. Жильцы сразу забили тревогу. Но проведенная экспертиза показала, что жизни и здоровью собственников квадратных метров ничего не угрожает. "Сейчас подрядчики, которые делают в доме капремонт, усиливают конструкцию. Надеемся, что в итоге все будет хорошо", - добавила Анна Горкунова.

ЧП произошло вечером 15 февраля в квартире дома в переулке Суворовском. Пострадал владелец квартиры и двое его внуков 2 и 9 лет. Детей осмотрели врачи ДГБ №9 и отпустили домой. У мальчиков оказались лишь ушибы и ссадины. Жильцов дома эвакуировали и разместили в пункте временного размещения, сформированном на базе школы №117. Позже за "резервными" метрами в маневренный фонд обратились 7 семей из 6 квартир.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По предварительным данным, рабочие, производящие ремонт кровли, незадолго до этого демонтировали старый шифер и приступили к монтажу нового. А листы стройматериала складировали на перекрытии.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ДивоДивное Сегодня в 16:34

Это так клёво жить и ждать,или,жить чтобы ждать-когда тебя придавит...

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