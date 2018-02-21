×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На выплаты многодетным свердловчанам потратят 108 миллионовСегодня в 15:44

  • Текст

С тройняшками - без очереди!

В Свердловской области начали выдавать свидетельства на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий многодетным семьям. В бюджете региона 2018 года на эти цели предусмотрено 107,8 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информполитики.

В ближайшее время документы получат 68 семей. Размер выплаты зависит от количества членов семьи и стоимости одного квадратного метра в конкретном муниципалитете. Семья с тремя детьми получает социальную выплату в размере 30% от расчетной стоимости жилья, с четырьмя ― 40%, с пятью и более ― 50%. Родители тройняшек могут получить деньги вне очереди. Им также предоставляется 50% от расчетной стоимости жилья.

Документы выдает Региональный фонд жилищного строительства. Специалисты разъясняют каждой семье, как правильно воспользоваться соцвыплатой. Особое внимание получателей обращают на тщательный выбор застройщика или подрядчика, чтобы избежать мошенничества.

За 7 лет действия программы и социальных выплат, предоставляемых фондом, свои жилищные условия улучшили более 3 000 многодетных семей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×