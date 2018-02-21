С тройняшками - без очереди!

В Свердловской области начали выдавать свидетельства на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий многодетным семьям. В бюджете региона 2018 года на эти цели предусмотрено 107,8 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информполитики.

В ближайшее время документы получат 68 семей. Размер выплаты зависит от количества членов семьи и стоимости одного квадратного метра в конкретном муниципалитете. Семья с тремя детьми получает социальную выплату в размере 30% от расчетной стоимости жилья, с четырьмя ― 40%, с пятью и более ― 50%. Родители тройняшек могут получить деньги вне очереди. Им также предоставляется 50% от расчетной стоимости жилья.

Документы выдает Региональный фонд жилищного строительства. Специалисты разъясняют каждой семье, как правильно воспользоваться соцвыплатой. Особое внимание получателей обращают на тщательный выбор застройщика или подрядчика, чтобы избежать мошенничества.

За 7 лет действия программы и социальных выплат, предоставляемых фондом, свои жилищные условия улучшили более 3 000 многодетных семей.