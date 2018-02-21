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20 свердловских медучреждений станут "бережливыми" Сегодня в 17:02

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В 2018 году.

Шесть медицинских учреждений Западного управленческого округа перейдут на формат "Бережливая поликлиника" в 2018 году. Вскоре к проекту подключатся еще 20 больниц Среднего Урала. С таким заявлением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на форуме медицинских работников "Пятилетка развития – пятилетка добрых дел". Мероприятие состоялось 21 февраля в Первоуральске, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

Приоритетами на ближайшую пятилетку глава региона назвал доступность первичной медицинской помощи, раннюю диагностику и профилактику заболеваний, развитие службы скорой помощи, подготовку и комфортные условия для работы медиков.

21 февраля объектом рабочей поездки губернатора стала детская поликлиника №1 Первоуральска, участник проекта "бережливых технологий". В холле учреждения появились инфоматы для записи на прием к врачу, установлена бегущая строка и организована электронная очередь на сдачу крови. Вся документация регистратуры хранится в отдельном помещении, карточки в кабинет врача доставляет медицинский работник, вместо телефонов связь теперь осуществляется из call-центра. Потоки пациентов разделены, работает кабинет доврачебного приема.

Губернатор высоко оценил опыт первоуральской поликлиники, который предстоит распространить на другие медучреждения области.

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