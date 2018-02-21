20 свердловских медучреждений станут "бережливыми" Сегодня в 17:02
- Текст
В 2018 году.
Шесть медицинских учреждений Западного управленческого округа перейдут на формат "Бережливая поликлиника" в 2018 году. Вскоре к проекту подключатся еще 20 больниц Среднего Урала. С таким заявлением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на форуме медицинских работников "Пятилетка развития – пятилетка добрых дел". Мероприятие состоялось 21 февраля в Первоуральске, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.
Приоритетами на ближайшую пятилетку глава региона назвал доступность первичной медицинской помощи, раннюю диагностику и профилактику заболеваний, развитие службы скорой помощи, подготовку и комфортные условия для работы медиков.
21 февраля объектом рабочей поездки губернатора стала детская поликлиника №1 Первоуральска, участник проекта "бережливых технологий". В холле учреждения появились инфоматы для записи на прием к врачу, установлена бегущая строка и организована электронная очередь на сдачу крови. Вся документация регистратуры хранится в отдельном помещении, карточки в кабинет врача доставляет медицинский работник, вместо телефонов связь теперь осуществляется из call-центра. Потоки пациентов разделены, работает кабинет доврачебного приема.
Губернатор высоко оценил опыт первоуральской поликлиники, который предстоит распространить на другие медучреждения области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:50
Парк авиакомпании flydubai пополнится 7 новыми самолетами
Среди них - Boeing 737 MAX 9.Сегодня в 17:48
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.Сегодня в 17:28
На Среднем Урале закончились автомобильные номера
Новые.Сегодня в 17:15
Молодежь Роспана защитила планы по развитию компании
На научно-технической конференции.Сегодня в 17:02
20 свердловских медучреждений станут "бережливыми"
В 2018 году.Сегодня в 16:51
Тагильчанин оставлял алкоголиков без квартир
И получил условный срок.Сегодня в 16:47
Росгвардии разрешили взять под охрану Куйвашева
Если сам попросит.Сегодня в 16:40
В Тюменской области нашли виновника распространения африканской чумы
Среди свиней.Сегодня в 16:17
Дом на Уралмаше с обрушившимся потолком признали пригодным для жилья
Покинули свои квартиры только две семьи.Сегодня в 16:05
В свердловском ЗакСо проверят депутатов с "забракованными" декларациями
Вызванных на ковер в прокуратуру.Сегодня в 15:59
Екатеринбургские дети с "липовой" пропиской не попали в школы
Куда так рвались родители.Сегодня в 15:44
На выплаты многодетным свердловчанам потратят 108 миллионов
С тройняшками - без очереди!Сегодня в 15:38
Свердловские депутаты "подгонят" строителей второй очереди Hyatt рублем
Гостиницы получат налоговые льготы.Сегодня в 15:34
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.Сегодня в 15:18
Власти Екатеринбурга пустили под снос ларьки у "Таганского ряда"
Их признали самовольными.
Главные новости
- Сегодня в 17:28На Среднем Урале закончились автомобильные номера
- Сегодня в 15:59Екатеринбургские дети с "липовой" пропиской не попали в школы
- Сегодня в 15:34Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
- Сегодня в 15:13В Екатеринбурге стартовал суд по делу о "цыганской бойне"
- Сегодня в 13:19В воздухе свердловских городов превышено содержание вредных веществ
Аналитика
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.
Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"
Вопросами про стыд и патриотизм.