И делом.

Свердловские студенческие отряды получат государственную поддержку на законодательном уровне. Соответствующая мера закреплена в поправках в закону "О молодежи в Свердловской области", одобренных депутатами ЗакСо в первом чтении 21 февраля 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Как сообщила председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова, законопроект предлагает установить понятие студенческих отрядов, а их господдержку определить в качестве одного из основных направлений деятельности в сфере реализации прав молодежи. Соответствующим полномочием предлагается наделить областное правительство, органы местного самоуправления и региональные госучреждения.

"Актуальность темы подтверждается широким распространением движения студенческих отрядов Свердловской области. Данные организации действуют в регионе, не прерывая своей деятельности, с 1964 года. В этом году уже 55-й трудовой семестр. Очень востребованы педагогические, строительные студенческие отряды, студотряды на железной дороге. Через эту школу прошло порядка 450 тысяч человек разных поколений", - рассказала депутатам Чечунова.

Помощь студенческим отрядам должна быть адресной и четко выраженной – соответствующее пожелание высказал депутат Евгений Зяблицев. По его словам, зачастую поддержка носит размытый характер, и нельзя допустить этого в Свердловской области.

"Безусловно, господдержка студенческих отрядов необходима. Но почему мы ограничиваемся общими фразами и не предусматриваем в законе конкретные виды поддержки, в первую очередь, материальные? В некоторых субъектах, например, предусмотрено материальное поощрение лучших бойцов студенческих отрядов, субсидии на возмещение затрат по оплате проезда к месту работы и обратно, субсидии на возмещение затрат на дополнительное обучение по специальности, необходимой для работы в студотряде и иные меры", - обратился к докладчику Зяблицев.

Елена Чечунова ответила, что в законе предусмотрены самые разные формы поддержки: "Они охватывают и те предложения, о которых вы говорите. Детализацию мы здесь не предусматриваем, поскольку даем право поддержки и госорганам исполнительной власти, и органам местного самоуправления. Ничего не мешает пользоваться данными мерами поддержки".

Помощь будет оказываться в виде организации и проведения мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в студотряды, на пропаганду и популяризацию их деятельности и информационное и методическое обеспечение. Органы исполнительной власти будут помогать молодым людям с трудоустройством и оперативно рассказывать о новых возможностях обучения.