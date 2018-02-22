На Среднем Урале закончились автомобильные номера21 февраля в 17:28
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Новые.
В Свердловской области нет регистрационных номеров для автомобилей. Эту информацию корреспонденту "Уралинформбюро" подтвердили в нескольких РЭО ГИБДД.
"У нас нет новых номеров, по всей области их нет. Позвоните на следующей неделе", – сообщили в отделении в Артях. В Богдановиче на вопрос, как же зарегистрировать автомобиль, неохотно предложили б/у номера. "Вы приедете, посмотрите на них, выглядят они не как новые", – предупредили в РЭО.
В УГИБДД по Свердловской области наличие проблемы отрицают. "В настоящий момент в ряде регистрационных подразделений ГИБДД выдаются государственные регистрационные знаки, уже бывшие в употреблении, но соответствующие ГОСТ, эта возможность предусмотрена требованиями нормативно-правовых документов. Наряду с такими знаками в подразделениях РЭО ГИБДД Свердловской области имеются и новые государственные регистрационные знаки, которые также выдаются автовладельцам", - сообщили в отделении пропаганды управления.
При этом полицейские просят автомобилистов, которые столкнулись с проблемой невыдачи государственных номерных знаков и в отказе в регистрации, незамедлительно сообщать об этом по телефону +7 (343) 2697-719. Отдел контроля за деятельностью РЭО ГИБДД примет меры реагирования к устранению данной проблемы. По полученной от граждан информации будут проведены проверки, виновные лица будут привлечены к ответственности.
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