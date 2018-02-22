Этого ждали 11 лет.

Администрация Екатеринбурга выполнила свое давнее обещание — присвоить одному из центральных скверов города имя купцов Агафуровых. Об этом сообщили "Уралинформбюро" сотрудники "Музейного дома Агафуровых", входящего в состав Свердловского областного краеведческого музея.

Новое имя на карте города присвоено скверу, расположенному в границах улиц Шейнкмана-Сакко и Ванцетти. Там же стоят усадьбы, принадлежавшие до революции 1917 года братьям Камалетдину и Зайнитдину Агафуровым.

Как пояснила заведующая музейным клубом Лариса Коновалова, инициатива об увековечении памяти знаменитых меценатов впервые была озвучена 11 лет назад сотрудниками Представительства Республики Татарстан, которое арендует помещения в одном из агафуровских особняков.

"Но тогда, к сожалению, дело до конца не довели из-за обилия "бумажных" тонкостей, — посетовала собеседница агентства. — Однако спустя годы Равиль Зафарович (бывший представитель Республики Татарстан в Свердловской области Равиль Бикбов – прим. ред.) нас опять подтолкнул, мы собрали все необходимые документы и довели дело до конца".

На официальном сайте мэрии Екатеринбурга соответствующее постановление до сих пор не опубликовано. Однако, по словам Коноваловой, она была на заседании, где решалась судьба сквера на улице Сакко и Ванцетти: "Постановление подписано, просто нам его еще не выдали".



Семья Агафуровых в полном составе. Фото: личный архив А.Г. Тагирова.

Историки считают Агафуровых основателями первых в России супермаркетов, на полках которых можно было приобрести буквально все: бакалейные и галантерейные товары, оружие, обувь, часы, табачные изделия, золотую и серебряную "ювелирку", дорогую парфюмерию, музыкальные инструменты, детские игрушки, фотоаппараты и велосипеды. Сеть агафуровских магазинов покрывала не только Екатеринбург, но также Ирбит, Пермь и Тюмень, имелись филиалы в Москве и Варшаве.

Однако прославилась династия купцов Агафуровых своей благотворительностью. Благодаря финансовой поддержке братьев в городе была построена фабрика для покраски мануфактуры, первый велотрек, городской ипподром и крытый павильон для конькобежцев на Городском пруду, а также мусульманская школа для девочек.

Кроме того, Камалетдин и Зайнитдин Агафуровы являлись соучредителями общегородской газеты "Уральский край", заседали в городской думе и спонсировали деятельность Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ).