Российскую армию вооружают секретными мобильникамиСегодня в 09:01
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Для тайных переговоров.
Отечественные защищенные мобильные телефоны выдают командирам российской армии, допущенным к документам "особой важности". Аппараты стоимостью 115 тысяч рублей позволяют выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны.
Мобильники М-66ЗС "Атлас" для военных разрабатывает "Научно-технический центр "Атлас". Аппаратная часть и операционная система устройств – полностью российские. Изделие выполнено в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Одно из требований заказчика – аппарат должен работать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов, а также продолжать принимать звонки после получасового погружения в воду на метровую глубину, передает "Уралинформбюро".
В год выпускается около 100 экземпляров подобных телефонов, поскольку сборка осуществляется вручную и занимает порядка 4 месяцев. Устройство работает в обычных сетях GSM с SIM-картами "Мегафон" – только у него есть лицензия НТЦ "Атлас" на шифрованную связь.
Стоит добавить, что лимит средств на переговоры военных по секретным мобильникам – 24 миллиона рублей в год. Средства пропорционально распределяются между пользователями в четырех военных округах. Пользоваться защищенной связью командиры могут не только в пунктах постоянной дислокации, но и на учениях, во время полевых выходов и в командировках, в том числе за границей.
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