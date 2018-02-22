Для нового поколения школьников готовят глобальную реформу ЕГЭСегодня в 08:54
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В Минобрнауки.
Министерство образования и науки России заявило о грядущей масштабной реформе единого государственного экзамена (ЕГЭ). Поколение детей, которые пойдут в школы в 2019 году, будут сдавать тесты в новом формате. Об этом сообщил на международной конференции "Образ будущего и компетенции выпускника-2030" глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, пишет "Коммерсантъ".
Изменения предполагаются как в содержании экзаменационных материалов, так и в их формате. Планируется, что экзамены по предмету можно будет сдавать не только в конце обучения в школе, но и после завершения изучения конкретного предмета. Будет увеличено количество устных задания. Кроме того, будущим выпускникам будут давать задания, для выполнения которых потребуется использование интернета.
Уже сейчас проходит апробацию модель сдачи информатики на компьютерах. Возможно, такой вариант будет введен в практику через два года. Кравцов также не исключил полного отказа от бумажной формы сдачи экзаменов и для других предметов, передает "Уралинформбюро".
Таким образом, к 2030 году выпускники российских школ будут выполнять во время ЕГЭ задания по моделированию виртуальной реальности, а результаты будут оцениваться с помощью "компьютерных интеллектуальных систем". Со своей стороны, глава Минобрнауки Ольга Васильева напомнила о необходимости включить в систему оценки качества образования результаты воспитания школьников.
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