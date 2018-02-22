Без обращения в суд.

Наличие несовершеннолетних детей у супругов перестанет быть препятствием для развода в органах ЗАГС. Быстро развестись получится в том случае, если у мужа и жены нет спора о разделе имуществе и ребенке. Соответствующее предложение обсуждается в судейском сообществе, пишут "Известия" со ссылкой главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

Сегодня развод через загс возможен в том случае, если у супругов нет общих несовершеннолетних детей и споров об имуществе. Кроме того, развестись через загс можно в том случае, если один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы на срок свыше 3 лет. В остальных случаях супруги при наличии несовершеннолетних чад разводятся через суд, передает "Уралинформбюро".

В Общественной палате РФ намерены обсудить предложение судей. Там подчеркивают важность того, чтобы соглашение родителей о порядке общения с ребенком, месте его жительства и алиментах было нотариально заверено и, желательно, согласовано с органами опеки. Дело в том, что нередки случаи, когда суды оценивают подобные соглашения как противоречащие интересам ребенка. К примеру, родители договариваются о его поочередном проживании: один день у отца, другой – у матери. Из-за этого жизнь ребенка может стать невыносимой.

Стоит добавить, что, по данным судебной статистики, в 2017 году суды рассмотрели 490 тысяч дел о расторжении брака. На втором месте оказались дела об алиментах – 316 тысяч за год.