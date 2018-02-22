Бутылка "аукнется" на мозге.

Исследователи из канадского Института исследований психического здоровья установили, что постоянное употребление алкоголя увеличивает риск развития слабоумия. Результаты исследования опубликованы на портале MedicalXpress.

Ученые изучили 60 тысяч случаев ранней деменции. 57% заболеваний связаны с тягой к спиртному: мужчины ежедневно употребляли 60 граммов этанола, женщины – 40. По мнению исследователей, хронический алкоголизм – основная причина слабоумия в относительно молодом возрасте. Женщины чаще заболевают слабоумием, мужчины страдают от когнитивных расстройств, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, частое употребление спиртного сокращает жизнь более чем на 20 лет. Кроме того, алкоголизм вызывает высокое кровяное давление, диабет, является причиной низкого уровня образования, депрессии и потери слуха. Это, в свою очередь, также является факторами, повышающими риск развития деменции.