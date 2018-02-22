Ученые нашли новую опасность алкоголяСегодня в 10:04
- Текст
Бутылка "аукнется" на мозге.
Исследователи из канадского Института исследований психического здоровья установили, что постоянное употребление алкоголя увеличивает риск развития слабоумия. Результаты исследования опубликованы на портале MedicalXpress.
Ученые изучили 60 тысяч случаев ранней деменции. 57% заболеваний связаны с тягой к спиртному: мужчины ежедневно употребляли 60 граммов этанола, женщины – 40. По мнению исследователей, хронический алкоголизм – основная причина слабоумия в относительно молодом возрасте. Женщины чаще заболевают слабоумием, мужчины страдают от когнитивных расстройств, передает "Уралинформбюро".
Кроме того, частое употребление спиртного сокращает жизнь более чем на 20 лет. Кроме того, алкоголизм вызывает высокое кровяное давление, диабет, является причиной низкого уровня образования, депрессии и потери слуха. Это, в свою очередь, также является факторами, повышающими риск развития деменции.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:47
Не того нарисовала: школьница из Пышмы получила нагоняй за портрет Грудинина
К ситуации привлекли прокуратуру.Сегодня в 18:15
Аномальные морозы ударят по северу Свердловской области
МЧС выступило с предупреждением.Сегодня в 17:57
"Три года - не срок": тагильчанин "заминировал" жилой дом в отместку пассии
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 17:42
Не учла погодные условия: в ДТП под Сысертью погибла женщина
Автомобиль вылетел в кювет.Сегодня в 17:27
Туроператорам рекомендовали позабыть об AZUR air
И искать альтернативных перевозчиков.Сегодня в 17:12
Прокуратура проверит все уральские детдома
После секс-скандала в челябинском.Сегодня в 17:08
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:05
Курганец получил пожизненный срок за тройное убийство
Его признали вменяемым.Сегодня в 17:01
Имущество военных строителей продают вместе с дорогой
В Екатеринбурге.Сегодня в 16:37
В Каменске-Уральском из окна 4 этажа выпал мальчик
Ребенок погиб.Сегодня в 16:35
Навальный заступился за уволенного рабочего Ирбитского молокозавода
Призывающего к бойкоту выборов.Сегодня в 16:29
Зверски избившие мужчину жительницы Североуральска отправились за решетку
Потерпевший скончался.Сегодня в 16:21
Россияне и жители других стран лишились Facebook
Произошел сбой.Сегодня в 16:08
На Урале выросло число экстремистских преступлений
В 2017 году.Сегодня в 16:02
Сысерть и Березовский обошли столицу Урала
По числу площадок для благоустройства.
Главные новости
- Сегодня в 18:15Аномальные морозы ударят по северу Свердловской области
- Сегодня в 17:57"Три года - не срок": тагильчанин "заминировал" жилой дом в отместку пассии
- Сегодня в 17:12Прокуратура проверит все уральские детдома
- Сегодня в 15:50Несостоявшиеся губернаторы Среднего Урала не могут поделить четверть миллиона
- Сегодня в 14:37В роддоме Прикамья перепутали младенцев
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.