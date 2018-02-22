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На Ямале школьник перекусил пиццей с перчаткойСегодня в 10:32

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Резиновой.

Кусок резиновой перчатки в пицце нашел ученик школы №5 Нового Уренгоя. Выпечку подросток купил в школьной столовой, а нестандартную начинку обнаружила его мама, когда школьник пришел с покупкой домой.

"У меня двое детей в этой школе. Я регулярно слышу от них жалобы на питание. То волос найдут в еде, то плесень, то котлеты размороженные сырыми подают", – передает слова женщины местная телекомпания "Сигма".

В учебном учреждении об инциденте узнали из соцсетей. По их словам, выпечку в столовую доставляют из комбината в вакууме и готовят под контролем.

Тем временем мама школьника уже обратилась в Роспотребнадзор. Специалисты проведут в столовой проверку, передает "Уралинформбюро".

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