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Свердловские власти взяли под охрану могилу легендарного асаСегодня в 10:38

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Занеся в реестр ОКН.

Областное управление по охране и использованию объектов культурного наследия взяло под охрану могилу легендарного летчика-аса Григория Речкалова. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на сайте ведомства, сообщает "Уралинформюро".

Как следует из документа, экспертиза проведена по заказу общественной организации "Уральский хронотоп". Эксперт из Омска Михаил Сафаров осмотрел могилу Речкалова, расположенную в поселке Бобровском (Сысертский район), и пришел к выводу, что захоронение имеет все признаки объекта культурного наследия и обладает исторической и художественной значимостью.

Стоит отметить, что Григорий Речкалов — единственный летчик-ас Великой Отечественной войны в звании дважды Героя Советского Союза, похороненный на территории Свердловской области. За годы войны он совершил 450 боевых вылетов, во время которых сбил в общей сложности 62 самолета "Люфтваффе" (лично и в группе). По другим данным, количество уничтоженных Речкаловым самолетов врага составляет 65 единиц.

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