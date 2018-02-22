Занеся в реестр ОКН.

Областное управление по охране и использованию объектов культурного наследия взяло под охрану могилу легендарного летчика-аса Григория Речкалова. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на сайте ведомства, сообщает "Уралинформюро".

Как следует из документа, экспертиза проведена по заказу общественной организации "Уральский хронотоп". Эксперт из Омска Михаил Сафаров осмотрел могилу Речкалова, расположенную в поселке Бобровском (Сысертский район), и пришел к выводу, что захоронение имеет все признаки объекта культурного наследия и обладает исторической и художественной значимостью.

Стоит отметить, что Григорий Речкалов — единственный летчик-ас Великой Отечественной войны в звании дважды Героя Советского Союза, похороненный на территории Свердловской области. За годы войны он совершил 450 боевых вылетов, во время которых сбил в общей сложности 62 самолета "Люфтваффе" (лично и в группе). По другим данным, количество уничтоженных Речкаловым самолетов врага составляет 65 единиц.