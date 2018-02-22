На первом месте - рабочий персонал.

Компания интернет-рекрутмента HeadHunter в преддверии Дня защитника Отечества назвала самые популярные профессии у мужчин-соискателей из Свердловской области.

По итогам соответствующего исследования выяснилось, что больше всего мужских резюме - в разделе "рабочий персонал" (92% против 8% женских). Также в лидерах - сферы транспорта и логистики, информационных технологий (по 83%), производственная сфера (81%). Чуть меньшая доля мужчин-соискателей ищут работу в областях строительства и недвижимости и высшего менеджмента (79%). В сфере продаж женщины превзошли числом мужчин (53% женских резюме).

Зарплатные ожидания свердловских мужчин выше среднерыночных показателей. Соискатели в начале текущего года указывают в резюме желаемую заработную плату в среднем 45 000 рублей, в то время как средние показатели по рынку среди кандидатов обоих полов составляют 40 000 рублей, передает "Уралинформбюро".