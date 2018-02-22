Сотрудники Антипинского НПЗ признаны одними из лучших в УрФОСегодня в 11:42
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В номинации "Наставничество на производстве".
Антипинский НПЗ, основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), cтал лауреатом Всероссийского конкурса лучших практик наставничества. Программа адаптации новых сотрудников на заводе была признана одной из лучших в Уральском федеральном округе и заняла второе место в номинации "Наставничество на производстве".
Антипинский НПЗ представлял на конкурсе Почетный наставник предприятия – слесарь по ремонту технологических установок участка наружного ремонта Виктор Доровских, который трудится на заводе практически с момента его основания – 2006 года. Он принимал активное участие в становлении ремонтно-механического цеха и воспитал не одно поколение высокопрофессиональных специалистов.
По оценке экспертов конкурса, реализуемая на Антипинском НПЗ программа наставничества является высоко эффективной и позволяет оперативно и максимально качественно подготовить новых сотрудников к особенностям работы на промышленном предприятии подобного масштаба – даже в условиях нехватки узкопрофильных квалифицированных специалистов нефтеперерабатывающей отрасли на рынке труда.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, система адаптации на Антипинском НПЗ была разработана и интегрирована в 2014 году. С тех пор практически каждый четвертый сотрудник предприятия принимает в программе наставничества активное участие (на конец 2017 года наставниками являлись 460 сотрудников при общей численности штата в две тысячи специалистов).
Всего на конкурс было заявлено более четырех тысяч заявок по пяти номинациям. Торжественное награждение победителей состоялось в рамках окружного форума "Наставник", который прошел 20 февраля в Екатеринбурге.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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