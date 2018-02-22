Ученые.

Итальянские ученые назвали генетически модифицированную кукурузу полезной для здоровья. Об этом сообщает Scientific Reports.

По мнению исследователей, в ГМО-кукурузе на 36,5% реже выявляются микотоксины – вещества, которые вырабатываются плесневыми грибами. Они ядовиты для животных и людей, а также являются природными загрязнителями многих фруктов, овощей и злаков, передает "Уралинформбюро".

Кукуруза занимает второе место в мире после сои по популярности среди ГМО-культур. Специалисты выражают надежду, что данные исследования повысят доверие общественности к продуктам из ГМО-растений.