И горячей воды.

В 14 домах Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга 22 февраля возможны перебои с горячей водой и отоплением. С соответствующим предупреждением выступила управляющая компания "Стандарт", передает «Уралинформбюро».

По информации УК, отключения проводит Екатеринбургская теплосетевая компания. Они коснуться жителей домов №№ № 55 к.1, 59 и 61 на улице Амундсена, №№ 143, 145, 153 и 153а, 155 на улице Большакова, №№ 134 к.2 и 138 к.1 на улице Громова и №№ 25 к.1, 27, 29 и 31 на улице Бардина.

"Кратковременное ограничение теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов на улицах Бардина, Амундсена и Большакова связано с модернизацией центрального теплового пункта на улице Амундсена, 61. Работы закончатся до 15.00. Учитывая температуру наружного воздуха, температура в помещениях за период проведения работ не опустится ниже нормативной", - подчеркнули в пресс-службе ЕТК.