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Всему виной Жуков: екатеринбургские автобусы изменят курсСегодня в 13:46

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В праздничный день.

23 февраля из-за торжественного мероприятия у штаба Центрального военного округа в уральской столице изменится схема движения пяти автобусных маршрутов, следующих по проспекту Ленина.

Военные возложат цветы к памятнику великого полководца Георгия Жукова, сообщили "Уралинформбюро" в Муниципальном автобусном предприятии (МОАП). Ограничения начнут действовать с 9.45 и коснуться движения по нечетной стороне проспекта (от Бажова до Луначарского).

Автобусный маршрут

№28

 Направится к остановке "Радиоколледж" по улицам: проспект Ленина, Восточная, Малышева, Карла Либкнехта, проспект Ленина и далее по маршруту.

Автобусный маршрут

№31

 Направится к остановке "Железнодорожный вокзал" по улицам: Восточная, Малышева, Карла Либкнехта и далее по маршруту.

Автобусный маршрут

№50 и №54

 Направится от остановки "УрФУ" по улицам: проспект Ленина, Восточная, Малышева, Карла Либкнехта, проспект Ленина и далее по маршруту.

Автобусный маршрут

№61

 Направится от остановки "40 лет ВЛКСМ" по улицам: проспект Ленина, Восточная, Малышева, Карла Либкнехта, проспект Ленина и далее по маршруту.

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