×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В роддоме Прикамья перепутали младенцевСегодня в 14:37

  • Текст

40 лет назад.

Двух новорожденных девочек перепутали в Пожвинской участковой больнице (ранее – Коми-Пермяцкий автономный округ, сейчас – Пермский край). Инцидент произошел почти 40 лет назад – 7 марта 1978 года, но известно о нем стало недавно.

"Это был предпраздничный день. Неизвестно, в каком состоянии был медперсонал. Сейчас это уже не доказать. Тогда в больнице рожали четыре женщины. Детей двоих подменили", – рассказал "Уралинформбюро" адвокат пострадавших Игорь Савин.

У одной из женщин всегда было подозрение, что она воспитывает не своего ребенка. Чтобы доказать это, она обратилась в программу "Пусть говорят" Первого канала. ДНК-тест, организованный журналистами, подтвердил сомнения пермячки.

Судьбы подмененных в роддоме женщин сложились совершенно по-разному. Одна благополучно живет в Перми, воспитывает двух собственных детей. Вторая проживает в селе. В сознательном возрасте она узнала о подозрениях матери, после чего пыталась покончить с собой. Из-за этого у женщины появилась склонность к алкоголизму.

Сейчас семьи общаются. В марте они планируют подать в суд на возмещения морального вреда.

Стоит напомнить, похожая история произошла в Челябинской области. Там двух новорожденных девочек поменяли 30 лет назад. Одна из пострадавших семей смогла отсудить 1 миллион рублей моральной компенсации. Хотя изначально рассчитывали на 10 миллионов.

Также по теме:
Подмененная в роддоме челябинка требует 10 миллионов рублей
Перепутанные в роддоме младенцы обойдутся Минфину в миллион

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×