40 лет назад.

Двух новорожденных девочек перепутали в Пожвинской участковой больнице (ранее – Коми-Пермяцкий автономный округ, сейчас – Пермский край). Инцидент произошел почти 40 лет назад – 7 марта 1978 года, но известно о нем стало недавно.

"Это был предпраздничный день. Неизвестно, в каком состоянии был медперсонал. Сейчас это уже не доказать. Тогда в больнице рожали четыре женщины. Детей двоих подменили", – рассказал "Уралинформбюро" адвокат пострадавших Игорь Савин.

У одной из женщин всегда было подозрение, что она воспитывает не своего ребенка. Чтобы доказать это, она обратилась в программу "Пусть говорят" Первого канала. ДНК-тест, организованный журналистами, подтвердил сомнения пермячки.

Судьбы подмененных в роддоме женщин сложились совершенно по-разному. Одна благополучно живет в Перми, воспитывает двух собственных детей. Вторая проживает в селе. В сознательном возрасте она узнала о подозрениях матери, после чего пыталась покончить с собой. Из-за этого у женщины появилась склонность к алкоголизму.

Сейчас семьи общаются. В марте они планируют подать в суд на возмещения морального вреда.

Стоит напомнить, похожая история произошла в Челябинской области. Там двух новорожденных девочек поменяли 30 лет назад. Одна из пострадавших семей смогла отсудить 1 миллион рублей моральной компенсации. Хотя изначально рассчитывали на 10 миллионов.

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