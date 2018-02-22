В Новосибирск.

"Уральские авиалинии" снизили цены на рейс Москва - Новосибирск - Москва. Купить билет по специальному тарифу можно только через онлайн-сервисы перевозчика с 22 февраля по 25 апреля 2018 года. Вылеты по сниженной стоимости также завершатся 25 апреля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Стоимость билета в одну сторону по маршруту Москва - Новосибирск - Москва при покупке через онлайн-сервисы составит 4800 рублей (тариф промо) и 5800 рублей (тариф эконом). Рейс выполняется до восьми раз в неделю. Время в пути 3 часа 55 минут.

Кроме того, оплатить билеты можно бонусами программы "Крылья". Всем ее новым пользователям, зарегистрировавшимся на сайте авиакомпании, дается приветственный бонус до 1000 рублей: баллы можно сразу же использовать для скидки.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года услугами компании воспользовались более 8 миллионов человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 43 авиалайнеров Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).