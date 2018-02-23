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Аномальные морозы ударят по северу Свердловской области22 февраля в 18:15

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МЧС выступило с предупреждением.

Аномально низкие температуры воздуха ожидаются 23-28 февраля на севере Свердловской области и в Пермском крае. Относительно среднесуточных показателей будет холоднее на 7-12 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В ночные часы температура воздуха может опускаться до -33 градусов, днем – до -22 градусов.

Предупреждение об аномальных морозах также выпустило ГУ МЧС по Свердловской области. Его специалисты рекомендуют внимательней относиться к эксплуатации электроприборов и уделять особое внимание пожарной безопасности. Отдельно отмечается необходимость соблюдения мер безопасности на дорогах.

"Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева", - пояснили в ведомстве.

Избежать проблем на дорогах, подчеркивают в ГУ МЧС, можно, временно поставив личные авто на прикол: "Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем".

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