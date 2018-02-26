Из-за налогов.

Главная святыня христианского мира закрыта в Иерусалиме: впервые за 100 лет католическая, греко-православная и Армянская апостольская церкви по политическим причинам ограничили доступ в Храм Гроба Господня. Руководство общин сделало это в знак протеста против изменений налогового законодательства города, сообщает Guardian.

Церковники боятся, что новый закон позволит властям экспроприировать церковные земли. Прибыль от ее продажи – значительная часть дохода религиозных организаций. Не устраивает церковь и стремление властей ввести налоги на ее собственность.

Мэр Иерусалима Нир Баркат ранее сообщал, что городу причитается 168 миллионов долларов налогов с церковной собственности. Платежи, по мнению политика, должны поступать с отелей, помещений и компаний, принадлежащих церкви. Соборы налогами облагать не собираются.

После протеста израильское правительство отложило рассмотрение законопроекта на неделю, передает "Уралинформбюро".

Считается, что на месте Церкви Гроба Господня принял мученическую смерть, был погребен и впоследствии воскрес Иисус Христос. Ежегодно храм посещают сотни тысяч паломников и туристов со всего мира. Когда двери храма снова откроются, неизвестно.