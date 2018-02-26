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Авиация ЦВО переброшена в Казахстан на встречу космокорабляСегодня в 09:33

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Вертолеты и самолеты.

Авиация Центрального военного округа будет задействована при посадке космического корабля "Союз МС-06" в Казахстане. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ЦВО.

В обеспечении посадки пилотируемого корабля принимают участие 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26, два Ан-12 и 16 единиц автотехники, в том числе поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица". Также задействованы 200 военнослужащих и бригада медиков, которая проведет первичную оценку состояния экипажа.

Приземление "Союза" запланировано на 28 февраля 2018 года. На землю вернутся участники экспедиции на Международную космическую станцию - космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Джозеф Акаба и Марк Ванде Хай.

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