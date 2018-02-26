Под аккомпанемент метелей.

Последние зимние дни на Урале будут студеными. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, 26-28 февраля 2018 года воздушные массы из Арктики принесут на север Свердловской области и Пермского края аномально холодную погоду. Ночами столбики термометров будут опускаться до 33 градусов ниже нуля, среднесуточная температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

26 февраля на севере Среднего Урала днем ожидается до минус 23 градусов, а на юго-западе области - лишь минус 10. Пройдет небольшой снег со слабой метелью. Ночью ударит 35-градусный мороз.

27 февраля будет немногим теплее. Днем столбики термометров покажут 12-17 градусов со знаком "минус". Пройдет снег. Ночью - 18-23 градуса ниже нуля, в северных районах - до минус 30. Ветер усилится, отдельные порывы будут достигать скорости 17 метров в секунду.

Днем 28 февраля осадки продолжатся, воздух прогреется до минус 9-14.

В Екатеринбурге последние зимние дни будут относительно теплыми - 11-15 градусов ниже нуля и умеренно снежными. Ночью столбики термометров будут показывать от 16 до 21 градуса со знаком минус.