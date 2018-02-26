×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Зима простится с Уралом 35-градусным морозомСегодня в 09:40

  • Текст

Под аккомпанемент метелей.

Последние зимние дни на Урале будут студеными. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, 26-28 февраля 2018 года воздушные массы из Арктики принесут на север Свердловской области и Пермского края аномально холодную погоду. Ночами столбики термометров будут опускаться до 33 градусов ниже нуля, среднесуточная температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

26 февраля на севере Среднего Урала днем ожидается до минус 23 градусов, а на юго-западе области - лишь минус 10. Пройдет небольшой снег со слабой метелью. Ночью ударит 35-градусный мороз.

27 февраля будет немногим теплее. Днем столбики термометров покажут 12-17 градусов со знаком "минус". Пройдет снег. Ночью - 18-23 градуса ниже нуля, в северных районах - до минус 30. Ветер усилится, отдельные порывы будут достигать скорости 17 метров в секунду.

Днем 28 февраля осадки продолжатся, воздух прогреется до минус 9-14.

В Екатеринбурге последние зимние дни будут относительно теплыми - 11-15 градусов ниже нуля и умеренно снежными. Ночью столбики термометров будут показывать от 16 до 21 градуса со знаком минус.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×