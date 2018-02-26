Временно.

В столице Урала улицы Карла Маркса и Гоголя (от Карла Маркса до Энгельса) временно стали двусторонними.

Такое решение принято из-за закрытия участка улицы Горького для строительства канализационной сети, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии мегаполиса. Новая схема движения по городским улицам будет действовать в период с 26 февраля по 6 марта.

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