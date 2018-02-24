После капремонта от Русской медной компании.

Необычные гости посетили открытие ДОУ №32 после капитального ремонта в южноуральском Коркино. На торжественной церемонии присутствовали абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов Майк Тайсон, а также двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBS, вошедший вместе с М.Тайсоном в Зал мировой славы бокса Константин Цзю.

Единственный в Коркино детский сад-ясли на 80 мест за свою 63-летнюю историю ни разу капитально не ремонтировался. Узнав о плачевном состоянии двухэтажного здания, руководство Русской медной компании приняло решение о масштабной реконструкции - работы начались в августе 2017 и завершились в начале 2018 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, строители заменили кровлю и перекрытия, утеплили фасад, провели сантехнические и электромонтажные работы. Группы оборудовали удобной современной мебелью, игрушками и развивающими материалами. На территории ДОУ установили безопасные игровые и спортивные конструкции, навесы от солнца и дождя. Инвестиции в ремонт детсада, по предварительным оценкам, достигли 36 миллионов рублей.

"В своей социальной политике Русская медная компания уделяет особое внимание именно детям. Потому что, как бы часто ни звучали эти слова, но дети - это действительно наше будущее. Мы хотим с детства привить им уважение к себе и к окружающим, уверенность в своих силах и талантах. Дать им возможности для гармоничного развития, проявления их талантов. А для этого очень важно создать необходимую социальную инфраструктуру - комфортные современные детские сады и школы, спортивные комплексы, игровые площадки, досуговые заведения, учреждения дополнительного образования", - отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Стоит отметить, что социальный проект подобного масштаба Русская медная компания реализовала в Карабаше в 2016 году, капитально отремонтировав детсад №9, построенный почти полвека назад и находившийся практически в аварийном состоянии. Инвестиции в 62 с лишним миллиона рублей уже принесли плоды: несколько многодетных семей специально переехали в Карабаш из других городов, чтобы записать малышей в этот современный, безопасный и комфортный садик.