Майк Тайсон и Костя Цзю открыли детсад в КоркиноСегодня в 10:29
- Текст
После капремонта от Русской медной компании.
Необычные гости посетили открытие ДОУ №32 после капитального ремонта в южноуральском Коркино. На торжественной церемонии присутствовали абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов Майк Тайсон, а также двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBS, вошедший вместе с М.Тайсоном в Зал мировой славы бокса Константин Цзю.
Единственный в Коркино детский сад-ясли на 80 мест за свою 63-летнюю историю ни разу капитально не ремонтировался. Узнав о плачевном состоянии двухэтажного здания, руководство Русской медной компании приняло решение о масштабной реконструкции - работы начались в августе 2017 и завершились в начале 2018 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, строители заменили кровлю и перекрытия, утеплили фасад, провели сантехнические и электромонтажные работы. Группы оборудовали удобной современной мебелью, игрушками и развивающими материалами. На территории ДОУ установили безопасные игровые и спортивные конструкции, навесы от солнца и дождя. Инвестиции в ремонт детсада, по предварительным оценкам, достигли 36 миллионов рублей.
"В своей социальной политике Русская медная компания уделяет особое внимание именно детям. Потому что, как бы часто ни звучали эти слова, но дети - это действительно наше будущее. Мы хотим с детства привить им уважение к себе и к окружающим, уверенность в своих силах и талантах. Дать им возможности для гармоничного развития, проявления их талантов. А для этого очень важно создать необходимую социальную инфраструктуру - комфортные современные детские сады и школы, спортивные комплексы, игровые площадки, досуговые заведения, учреждения дополнительного образования", - отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.
Стоит отметить, что социальный проект подобного масштаба Русская медная компания реализовала в Карабаше в 2016 году, капитально отремонтировав детсад №9, построенный почти полвека назад и находившийся практически в аварийном состоянии. Инвестиции в 62 с лишним миллиона рублей уже принесли плоды: несколько многодетных семей специально переехали в Карабаш из других городов, чтобы записать малышей в этот современный, безопасный и комфортный садик.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:59
Российским регионам устроят "разбор полетов" по уборке снега
Летом.Сегодня в 19:36
Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над пермскими стариками
В приюте "Мария".Сегодня в 19:16
В Екатеринбурге на площади тысяча "квадратов" горит ангар
Ранг пожара повышен.Сегодня в 18:57
Житель Пскова расстрелял таксиста и замерз в лесу
Спасаясь от полицейских.Сегодня в 18:43
Вынесены приговоры в деле о взятках ректору челябинского вуза
Заплатят крупные штрафы.Сегодня в 18:34
Человечество победит алкоголизм через тысячу лет
Благодаря генной мутации.Сегодня в 18:33
Роскомнадзор разблокировал страницы сайта Алексея Навального
Когда исчез скандальный ролик.Сегодня в 18:14
Сходом 14 вагонов товарняка в Прикамье заинтересовались следователи
Инициирована проверка.Сегодня в 18:06
Коллекторов ограничат в способах общения с должниками
Законопроект готов.Сегодня в 17:45
Песков рассказал о предвыборной программе Путина
В послании Федеральному Собранию.Сегодня в 17:19
В Кургане арестовали главу УФНС
По обвинению в растрате.Сегодня в 17:14
Угрожавшая сопернице супруга Аршавина ушла от уголовного преследования
Но "жертва" еще может отыграться в суде.Сегодня в 17:09
Пьяная омичанка забила глухонемого соседа мясорубкой
Заступившись за своего мужчину.Сегодня в 16:37
Екатеринбург завалит снегом
А на север области придут морозы.Сегодня в 16:29
Екатеринбуржцы увидят лучшие итальянские фильмы
На экранах "Салюта".
Главные новости
- Сегодня в 16:37Екатеринбург завалит снегом
- Сегодня в 16:20Свердловчане ждут Владимира Путина в начале марта
- Сегодня в 13:17Прокуратура даст оценку "водным процедурам" за деньги асбестовцев
- Сегодня в 11:41Новая реальность для Тайсона и советы от Цзю: легенды бокса побывали в Екатеринбурге
- Сегодня в 08:46Российским дольщикам разрешили не ждать 9 месяцев
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.