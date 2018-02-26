Сейчас его хранят на складе годами.

Конфискованный нелегальный алкоголь предложили уничтожать на месте сразу после его обнаружения. Вице-премьер Александр Хлопонин РФ поручил Минфину подготовить соответствующие предложения, сообщают "Известия".

Сейчас конфискованный и изъятый алкоголь уничтожают по решению суда, на это требуется в среднем от полугода до двух лет. До вынесения вердикта бутылки хранятся на специальных складах, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что на содержание контрафакта на складах площадью девять гектар уходит 40 миллионов рублей в месяц. В октябре 2017 года было конфисковано 40 миллионов литров алкоголя, что равно полугодовым продажам водки в России.

Напомним, что закон разрешает уничтожать на месте изъятую и конфискованную икру и рыбу ценных пород, а также санкционную продукцию.