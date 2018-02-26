×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Нелегальный алкоголь будут уничтожать на местеСегодня в 11:26

  • Текст

Сейчас его хранят на складе годами.

Конфискованный нелегальный алкоголь предложили уничтожать на месте сразу после его обнаружения. Вице-премьер Александр Хлопонин РФ поручил Минфину подготовить соответствующие предложения, сообщают "Известия".

Сейчас конфискованный и изъятый алкоголь уничтожают по решению суда, на это требуется в среднем от полугода до двух лет. До вынесения вердикта бутылки хранятся на специальных складах, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что на содержание контрафакта на складах площадью девять гектар уходит 40 миллионов рублей в месяц. В октябре 2017 года было конфисковано 40 миллионов литров алкоголя, что равно полугодовым продажам водки в России.

Напомним, что закон разрешает уничтожать на месте изъятую и конфискованную икру и рыбу ценных пород, а также санкционную продукцию.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×