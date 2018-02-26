Через Санкт-Петербург.

С 25 марта жители Южного Урала смогут улететь в Лондон через Санкт-Петербург. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе челябинского аэропорта, рейсы будут выполняться ежедневно. Перевозку пассажиров по новому маршруту будет осуществлять авиакомпания "Россия".

Из Пулково в лондонский аэропорт Гатвик самолеты будут отправляться в 14.30 по московскому времени, а отбывать в обратном направлении в 17.10 по местному времени.

Воздушную гавань Челябинска самолеты будут покидать в 5.30 (здесь и далее время местное), а прибывать в город на Неве в 6.30. Из Санкт-Петербурга домой челябинцы смогут вернуться вечерним рейсом "России" (время вылета - 23.25).