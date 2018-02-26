Пока в дело не вмешалась прокуратура.

В Полевском родители больше не должны платить за детский сад, если их ребенок пропустил дни по неуважительной причине. Свердловский областной суд признал недействующим соответствующий пункт Положения об оплате услуг детсадов в Полевском городском округе. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Городское надзорное ведомство по обращениям местных жителей провело проверку соблюдения федерального законодательства при установлении платы за муниципальные детские сады. Пункт 20 Положения требовал платы в полном объеме, если ребенка не было в детсаду по неуважительной причине, что не соответствует действующему законодательству. Плату объясняли расходами на хозяйственно-бытовое обслуживание детей и питание.

Прокурор обратился с административным иском в городской суд. Однако там в удовлетворении требований отказали. Прокурор обжаловал решение. Областной суд согласился, что оплата питания ребенка при его отсутствии является оплатой услуги, которая не предоставлялась.