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В выходные 314 свердловчан попались пьяными за рулемСегодня в 12:26

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30 из них - повторно.

С 22 по 25 февраля свердловские автоинспекторы "выловили" на дорогах области 314 пьяных водителей. 34 из них сели за руль нетрезвыми повторно. 72 шофера отказались пройти медосвидетельствование.

Нарушившим закон водителям светят крупные штрафы и лишение прав, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД. А пьяным "рулевым", попавшимся в руки автоинспекторов повторно, еще и уголовная ответственность.

Также за праздничные выходные сотрудниками ГИБДД было задержано свыше 100 водителей, севших за руль авто без прав. Еще 29 пойманных автомобилистов были лишены их за различные нарушения.

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