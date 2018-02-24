В компании Кости Цзю.

В Коркино торжественно был дан старт строительству нового спортивного комплекса. Его на свои средства возведет Русская медная компания.

В церемонии закладки первого камня приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин, вице-президент РМК Анна Шабарова, а также абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов Майк Тайсон, двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBS, вошедший вместе с Тайсоном в Зал мировой славы бокса Константин Цзю. Также присутствовали советник президента РМК Анатолий Еремин, председатель Совета депутатов Коркинского муниципального района Наталья Лощинина, глава Коркинского муниципального района Евгений Валахов и глава Коркино Дмитрий Гатов.

"Для меня большая радость и честь присутствовать на сегодняшнем мероприятии в Коркино и участвовать в начале строительства нового спортивного комплекса. Это будет грандиозный объект! И я с нетерпением жду того момента, когда мы увидим уже готовый спорткомплекс", - отметил Майк Тайсон.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, в спорткомплекс, который займет 2 гектара, войдут здание общей площадью около 2500 квадратных метров и открытая арена. На последней разместятся площадки для мини-футбола и волейбола, беговая и велосипедная дорожки, детская и воркаут-площадки, а также трибуны на 250 зрителей. Для посетителей будут доступны многофункциональный зал для игровых видов спорта, зал для контактных видов спорта, зал для дзюдо, а также баня. Будут работать секции для разных возрастов, а также проводиться различные соревнования и эстафеты.

Завершить строительство планируется к концу 2019 года.

"Это будет очень современный, очень полезный объект для города и всего района. И хочется верить, что он станет центром притяжения и для занятий спортом, и для активного отдыха. Хочется выразить признательность Русской медной компании за ее социально-ориентированный подход", - прокомментировал первый замгубернатора Евгений Редин.

Стоит отметить, что в 2017 году Русская медная компания построила многофункциональный спортивный комплекс "Металлург" в Карабаше. Он включает здание площадью 2 000 квадратных метров и стадион площадью более 5 000 "квадратов". Одновременно там могут заниматься до 200 человек. Инвестиции в строительство и оснащение СК "Металлург" превысили 220 миллионов рублей.