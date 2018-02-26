На "достойное мероприятие".

Свердловскую область посетит министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Ее визит запланирован на 2 марта, сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

"План посещения пока утверждается. У меня есть предположение, зачем она едет, но раньше времени сообщать не буду. Скажу только, что мероприятие достойное", – рассказал собеседник агентства.