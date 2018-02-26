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Министр здравоохранения Скворцова едет на Средний УралСегодня в 12:43

На "достойное мероприятие".

Свердловскую область посетит министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Ее визит запланирован на 2 марта, сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

"План посещения пока утверждается. У меня есть предположение, зачем она едет, но раньше времени сообщать не буду. Скажу только, что мероприятие достойное", – рассказал собеседник агентства.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
мы так и поняли Сегодня в 12:47

Будет консультировать как предоставлять медицинские услуги с целью умерщвления граждан без оставления следов преступных деяний и без возможности преследования таких преступников в медицинских кабинетах со стороны правоохранительных органов?

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