На экранах "Салюта".

В екатеринбургском кинотеатре "Салют" с 1 по 11 марта при поддержке посольства Италии пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль: самый масштабный италоязычный киносмотр России.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Russia-Italia Film Festival (RIFF), фильмом открытия станет лента от звездного комедийного дуэта современной Италии – "Закону тут не место". Картиной закрытия станет победитель 73-го Венецианского кинофестиваля, история о юных певицах сиамских близнецах – "Неделимые" Эдоардо де Анджелиса.

Кроме того, в программе заявлено множество комедий, романтических фильмов и мелодрам. Одна из самых ожидаемых картин — история о запретной любви в религиозной организации "И целый мир между нами", фильм-призер 73-го Венецианского кинофестиваля, обладатель "Золотого глобуса".

Отдельные дни кинофестиваля будут посвящены итальянским городам. Так, например, День Рима (3 марта) встретит зрителей семейной картиной "Прогулка по Риму" и трогательной историей "Мария и Рим". Последнюю называют итальянской вариацией на тему "Амели", в которую невозможно не влюбиться.

В День Апулии (9 марта) посетители "Салюта" увидят документальный фильм "Доброе утро, Таранто", роуд-муви "В дорогу с Тарантелло" и семейную мелодраму "Божией милостью" от обладателя "Золотого глобуса" Эдоардо Уинспира.

В рамках фестиваля екатеринбуржцы также смогут лицезреть ретроспективу классика документалистики Джанфранко Панноне: "Оставьте в покое святых" и "Самая маленькая армия в мире". Запланирован на RIFF и показ короткометражных фильмов.

Все картины будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами. Приобрести билеты на сеансы можно на сайте кинотеатра.