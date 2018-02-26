×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцы увидят лучшие итальянские фильмыСегодня в 16:29

  • Текст

На экранах "Салюта".

В екатеринбургском кинотеатре "Салют" с 1 по 11 марта при поддержке посольства Италии пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль: самый масштабный италоязычный киносмотр России.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Russia-Italia Film Festival (RIFF), фильмом открытия станет лента от звездного комедийного дуэта современной Италии – "Закону тут не место". Картиной закрытия станет победитель 73-го Венецианского кинофестиваля, история о юных певицах сиамских близнецах – "Неделимые" Эдоардо де Анджелиса.

Кроме того, в программе заявлено множество комедий, романтических фильмов и мелодрам. Одна из самых ожидаемых картин — история о запретной любви в религиозной организации "И целый мир между нами", фильм-призер 73-го Венецианского кинофестиваля, обладатель "Золотого глобуса".

Отдельные дни кинофестиваля будут посвящены итальянским городам. Так, например, День Рима (3 марта) встретит зрителей семейной картиной "Прогулка по Риму" и трогательной историей "Мария и Рим". Последнюю называют итальянской вариацией на тему "Амели", в которую невозможно не влюбиться.

В День Апулии (9 марта) посетители "Салюта" увидят документальный фильм "Доброе утро, Таранто", роуд-муви "В дорогу с Тарантелло" и семейную мелодраму "Божией милостью" от обладателя "Золотого глобуса" Эдоардо Уинспира.

В рамках фестиваля екатеринбуржцы также смогут лицезреть ретроспективу классика документалистики Джанфранко Панноне: "Оставьте в покое святых" и "Самая маленькая армия в мире". Запланирован на RIFF и показ короткометражных фильмов.

Все картины будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами. Приобрести билеты на сеансы можно на сайте кинотеатра.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×