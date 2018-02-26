Екатеринбуржцы увидят лучшие итальянские фильмыСегодня в 16:29
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На экранах "Салюта".
В екатеринбургском кинотеатре "Салют" с 1 по 11 марта при поддержке посольства Италии пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль: самый масштабный италоязычный киносмотр России.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Russia-Italia Film Festival (RIFF), фильмом открытия станет лента от звездного комедийного дуэта современной Италии – "Закону тут не место". Картиной закрытия станет победитель 73-го Венецианского кинофестиваля, история о юных певицах сиамских близнецах – "Неделимые" Эдоардо де Анджелиса.
Кроме того, в программе заявлено множество комедий, романтических фильмов и мелодрам. Одна из самых ожидаемых картин — история о запретной любви в религиозной организации "И целый мир между нами", фильм-призер 73-го Венецианского кинофестиваля, обладатель "Золотого глобуса".
Отдельные дни кинофестиваля будут посвящены итальянским городам. Так, например, День Рима (3 марта) встретит зрителей семейной картиной "Прогулка по Риму" и трогательной историей "Мария и Рим". Последнюю называют итальянской вариацией на тему "Амели", в которую невозможно не влюбиться.
В День Апулии (9 марта) посетители "Салюта" увидят документальный фильм "Доброе утро, Таранто", роуд-муви "В дорогу с Тарантелло" и семейную мелодраму "Божией милостью" от обладателя "Золотого глобуса" Эдоардо Уинспира.
В рамках фестиваля екатеринбуржцы также смогут лицезреть ретроспективу классика документалистики Джанфранко Панноне: "Оставьте в покое святых" и "Самая маленькая армия в мире". Запланирован на RIFF и показ короткометражных фильмов.
Все картины будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами. Приобрести билеты на сеансы можно на сайте кинотеатра.
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