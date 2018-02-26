Законопроект готов.

Депутаты Госдумы РФ предложили законодательно исключить понятие "иные способы взаимодействия" во взаимоотношениях кредиторов и должников. Законопроект направлен на рассмотрение нижней палаты парламента, передает "Уралинформбюро".

Сегодня так называемым законом о коллекторах предусмотрено несколько способов общения кредиторов и должников: личные встречи, звонки, сообщения, письма, а также "иные способы". Последний пункт трактуется коллекторами по разному, что часто приводит к нарушению прав физических лиц. "Таким образом, будет исключена возможность, позволяющая коллекторам использовать любые методы по возврату просроченной задолженности", - пояснили в пресс-службе Госдумы суть вносимых в законодательство изменений.

Народные избранники также планируют защитить права третьих лиц - членов семьи должника, его родственников и знакомых, чьи персональные данные могут быть указаны при заключении кредитного договора. Предлагается запретить использование персональных данных третьих лиц без их письменного согласия.

Стоит напомнить, что закон о коллекторах запрещает применение к должнику и иным лицам физической силы, уничтожение или повреждение его имущества, угрозы, в том числе убийством, оказание психологического давления, меры, унижающие честь и достоинство должника. Также не допускается раскрытие сведений о должнике, долге и его взыскании для неограниченного круга лиц, в том числе путем размещения их в сети Интернет или в жилом доме, любом другом строении, а также сообщение по месту работы должника.