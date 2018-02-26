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Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над пермскими старикамиСегодня в 19:36

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В приюте "Мария".

Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на дело об издевательствах в частном доме престарелых "Мария" в Пермском крае. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что сотрудники учреждения жестоко обращаются с пожилыми людьми - привязывают их к кроватям, заклеивают рот и избивают. В отношении организаторов приюта было возбуждено уголовное дело, а прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить деятельность учреждения.

Бастрыкин поручил в рамках расследования проверить обстоятельства произошедшего, провести комплекс следственных действий по уголовному делу и установить конкретных должностных лиц из числа руководства учреждения и контролирующих органов, допустивших нарушение прав стариков. Также следователям предстоит выяснить причины и условия, которые способствовали совершению преступлений.

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