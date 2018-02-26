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Российским регионам устроят "разбор полетов" по уборке снегаСегодня в 19:59

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Летом.

Минстрой РФ намерен летом провести анализ работы регионов по уборке снега, сообщил глава ведомства Михаил Мень.

"Летом мы проведем "разбор полетов". Что касается в целом системы ЖКХ, она работает довольно неплохо с точки зрения аварийности и потерь. Ну а со снегом - это действительно поразило. Такое ощущение, что эта техника действительно подевалась куда-то за пару последних зим", - заявил министр в интервью телеканалу НТВ.

Он добавил, что специалисты министерства будут работать с официальными и неофициальными данными. Проанализированы будут, в том числе, социальные сети и обращения граждан.

Стоит отметить, что уходящей зимой сразу несколько российских регионов столкнулись с аномальными снегопадами. В Москве, в частности, за 20 февральских дней выпало около 70 сантиметров снега при норме 36 сантиметров. На Среднем Урале же противоположная ситуация. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", январь этого года выдался самым малоснежным за последние пять лет. Впрочем, в ближайшие дни Екатеринбург ожидают сильные снегопады. По прогнозам синоптиков, в мегаполисе выпадет 11 миллиметров осадков.

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