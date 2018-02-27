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"Аэрофлот" разрешил пассажирам брать больше багажа в салонСегодня в 08:58

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Увеличив габариты ручной клади.

"Аэрофлот" на 5 сантиметров увеличил размеры ручной клади, которую пассажиры могут бесплатно проносить в салон самолета. Согласно новым правилам, габариты сумок путешественников должны быть не более 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в высоту.

Ранее авиакомпания заявила, что пассажиры будут проходить двойной контроль на соответствие нормам ручной клади. Проверять взятые в полет вещи будут на регистрации и перед посадкой в самолет.

"Специальная система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна. Размер багажных полок устанавливается производителями воздушных судов. Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне воздушного судна. Это, в конечном счете, оказывает отрицательное воздействие на уровень комфорта пассажиров в салоне воздушного судна и безопасность полетов", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Ранее по теме:
"Аэрофлот" проверит ручную кладь пассажиров дважды

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