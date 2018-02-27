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"Уральские авиалинии" сделали скидку на любимые направленияСегодня в 09:29

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До 30%.

До 4 марта 2018 года действует специальное предложение от "Уральских авиалиний" на самые востребованные направления. Приобрести билеты на черноморские курорты, в города Европы, Китая и стран СНГ с вылетами с 1 марта по 31 мая (и возвратом до 9 июня) можно со скидкой до 30%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Сделать покупку более выгодной позволит регистрация в программе лояльности "Крылья". Каждому новому участнику дается до 1000 рублей, которые можно сразу использовать как скидку на билеты. Бонусы суммируются со скидками в рамках распродажи.

Купить билет можно на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложение Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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