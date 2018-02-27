Болельщикам ЧМ-2018 в Екатеринбурге разрешили приносить кокаин на матчиСегодня в 10:40
- Текст
- Комментарии (2)
Если доктор прописал.
На игры ЧМ-2018 болельщики имеют право пронести наркотические и психотропные препараты, если будут иметь при себе рецепт от врача. Достоверность документа будут на местах проверять сотрудники силовых структур, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу оргкомитета "Россия-2018".
Согласно регламенту Евразийского экономического союза, иностранцы могут провезти в Россию до сотни наименований медицинских препаратов. Все, что для этого нужно, – рецепт. Среди разрешенных к провозу – кокаин, кодеин, морфин, амфетамин, марихуана.
На стадион же с собой можно взять до семи наименований препаратов, но не более одной упаковки каждого, если иной объем не предусмотрен рецептом.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах страны. Четыре матча примет Екатеринбург, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
А вот интересно кто и как будет проверять истинность того рецепта, если он выдан, допустим, в Голландии? Насчёт местных "врачей-рвачей" вопросов нет, с ними всё ясно, их проверять никто не будет, у нас в городе все друг с другом повязаны, круговая порука преступников и преступлений. А вот как проверять забугорные рецепты?ответить
Дак вот зачем нужен был этот долбанный ЧМ в нашей стране-чтобы легальным способом завести в страну наркотики.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 19:47
В учебных заведениях Салехарда обнаружили три очага туберкулеза
В школе и ссузах.Сегодня в 19:14
В Башкирии автобус попал в смертельное ДТП
Пять человек погибли.Сегодня в 18:55
В челябинском санатории туристы подцепили норовирус
Слегли с подозрением 8 человек.Сегодня в 18:29
Екатеринбургскую фан-зону сдадут в аренду
Утеплив "ИЗОЛом".Сегодня в 18:27
В Тюмени узбек изнасиловал 15-летнюю школьницу
И надругался над ее подругой.Сегодня в 18:26
Екатеринбург встретит ЧМ-2018 "поющей водой"
Обновленного фонтана на Плотинке.Сегодня в 18:24
В Минобрнауки заявили о 80-процентной доступности яслей
В России.Сегодня в 18:16
В военной части под Новочеркасском свел счеты с жизнью челябинский срочник
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 18:15
Челябинский маршрутчик пойдет под суд за ДТП с 11 пострадавшими
Машина протаранила забор.Сегодня в 18:13
Россиянкам откроют "мужские" профессии
"Условия труда улучшаются".Сегодня в 18:11
На Среднем Урале опека забрала из семьи пять приемных детей
Уже во второй раз.Сегодня в 17:56
Пермяк напал на пенсионера со стулом
Из-за денег.Сегодня в 17:56
Побывавшие на войне сотрудники ВСМПО получили поздравления
С 23 Февраля.Сегодня в 17:51
Екатеринбургский памятник доверили "герою Камышлова"
Компания уже срывала сроки работ.Сегодня в 17:47
Сирот с долгами за коммуналку предлагают выселять из квартир
Чтобы не страдали УК.
Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»
Главные новости
- Сегодня в 16:40Асбестовцы в противогазах пикетировали мэрию из-за "ФОРЭСа"
- Сегодня в 15:32Экс-полицейский в приступе "белой горячки" расстрелял сухоложца
- Сегодня в 14:17Депутаты Екатеринбурга просят Медведева помочь деньгами
- Сегодня в 12:27Горе-снегопад: ГИБДД попросила свердловчан не лихачить
- Сегодня в 12:03Букин встал под Башню
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.