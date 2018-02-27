Если доктор прописал.

На игры ЧМ-2018 болельщики имеют право пронести наркотические и психотропные препараты, если будут иметь при себе рецепт от врача. Достоверность документа будут на местах проверять сотрудники силовых структур, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу оргкомитета "Россия-2018".

Согласно регламенту Евразийского экономического союза, иностранцы могут провезти в Россию до сотни наименований медицинских препаратов. Все, что для этого нужно, – рецепт. Среди разрешенных к провозу – кокаин, кодеин, морфин, амфетамин, марихуана.

На стадион же с собой можно взять до семи наименований препаратов, но не более одной упаковки каждого, если иной объем не предусмотрен рецептом.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах страны. Четыре матча примет Екатеринбург, передает "Уралинформбюро".