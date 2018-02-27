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Болельщикам ЧМ-2018 в Екатеринбурге разрешили приносить кокаин на матчиСегодня в 10:40

Если доктор прописал.

На игры ЧМ-2018 болельщики имеют право пронести наркотические и психотропные препараты, если будут иметь при себе рецепт от врача. Достоверность документа будут на местах проверять сотрудники силовых структур, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу оргкомитета "Россия-2018".

Согласно регламенту Евразийского экономического союза, иностранцы могут провезти в Россию до сотни наименований медицинских препаратов. Все, что для этого нужно, – рецепт. Среди разрешенных к провозу – кокаин, кодеин, морфин, амфетамин, марихуана.

На стадион же с собой можно взять до семи наименований препаратов, но не более одной упаковки каждого, если иной объем не предусмотрен рецептом.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах страны. Четыре матча примет Екатеринбург, передает "Уралинформбюро".

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2 комментариев из 2 | смотреть все
ничего удивительного Сегодня в 11:01

А вот интересно кто и как будет проверять истинность того рецепта, если он выдан, допустим, в Голландии? Насчёт местных "врачей-рвачей" вопросов нет, с ними всё ясно, их проверять никто не будет, у нас в городе все друг с другом повязаны, круговая порука преступников и преступлений. А вот как проверять забугорные рецепты?

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........... Сегодня в 11:02

Дак вот зачем нужен был этот долбанный ЧМ в нашей стране-чтобы легальным способом завести в страну наркотики.

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