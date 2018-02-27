Из холодильника.

Немецкие разработчики научили робота-помощника TIAGo искать дорогу к холодильнику, открывать его и приносить пиво. Зрительным центром "официанта" служит модульный суперкомпьютер NVIDIA Jetson TX2: благодаря ему робот может найти напиток запрошенной марки по этикетке. Проект описан на сайте ChallengeRocket.

Робота-помощника придумали в рамках конкурса для инженеров, который запустила компания NVIDIA. Группа специалистов разработала алгоритм семантической сегментации, выделяющий объекты (продукты в холодильнике) на общем фоне и классифицирующий их по форме. Для обучения системы хватило 60 изображений бутылок на 20 различных фонах, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что робот смог закрыть холодильник, несмотря на то, что у него всего одна рука, занятая пивной банкой.