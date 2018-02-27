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В Сыктывкаре пассажир машины с мигалками написал на заборе "Путин"Сегодня в 11:36

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И скрылся.

Неизвестный сыктывкарец написал на заборе "Путин" и уехал на служебной машине, припаркованной у обочины. Видео инцидента опубликовала местная жительница Татьяна Иванова.

По ее словам, автомобиль принадлежал полиции, однако однозначно это утверждать нельзя: качество видео не позволяет рассмотреть детали. Кроме того, Иванова пишет, что подобные надписи появились по всему городу, передает "Уралинформбюро".

По сведениям портала 7x7, полиция задержала мужчину, написавшего на заборе фамилию президента России.

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