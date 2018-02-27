×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пермячки и челябинки не готовы к браку с иностранцем и сантехникомСегодня в 12:54

  • Текст

Исключение - для богатых.

Жительницы российских городов стремятся выйти замуж за богатых и надежных мужчин, показало исследование федерального маркетингового агентства Zoom Market. Опрос проводился среди 1500 женщин в возрасте от 18 до 44 лет в крупных российских городах, в число которых попали два уральских мегаполиса – Челябинск и Пермь, передает "Уралинформбюро".

Наиболее привлекательными мужскими качествами женщины назвали "богатый" (31%), надежный (17%) и умный (12%). Опрос показал, что щедрость, сила и красота мужчины значат для дам куда меньше. Всего 2% опрошенных заявили, что в качестве спутника жизни им нужен иностранец.

По мнению женщин, мужчина также должен желать продолжать род (54%), баловать жену (18%), обеспечивать семью (17%) и оплачивать кредиты супруги (11%).

На вопрос о том, "согласились бы вы выйти замуж за сантехника", 57% респондентов ответили отрицательно. 27% готовы принять предложение руки и сердца в том случаев, если сантехник является богатым наследников. Еще 16% - если он зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×