Исключение - для богатых.

Жительницы российских городов стремятся выйти замуж за богатых и надежных мужчин, показало исследование федерального маркетингового агентства Zoom Market. Опрос проводился среди 1500 женщин в возрасте от 18 до 44 лет в крупных российских городах, в число которых попали два уральских мегаполиса – Челябинск и Пермь, передает "Уралинформбюро".

Наиболее привлекательными мужскими качествами женщины назвали "богатый" (31%), надежный (17%) и умный (12%). Опрос показал, что щедрость, сила и красота мужчины значат для дам куда меньше. Всего 2% опрошенных заявили, что в качестве спутника жизни им нужен иностранец.

По мнению женщин, мужчина также должен желать продолжать род (54%), баловать жену (18%), обеспечивать семью (17%) и оплачивать кредиты супруги (11%).

На вопрос о том, "согласились бы вы выйти замуж за сантехника", 57% респондентов ответили отрицательно. 27% готовы принять предложение руки и сердца в том случаев, если сантехник является богатым наследников. Еще 16% - если он зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц.