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Заключенный под стражу челябинский депутат возглавил "Речелстрой"Сегодня в 13:19

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Будет управлять из СИЗО?

Скандально известную строительную компанию Челябинска "Речелстрой" возглавил ее собственник, депутат гордумы Андрей Пязок, находящийся в СИЗО из-за обвинения в мошенничестве. Эту информацию подтвердили в региональном минстрое.

В соцсетях сообщается, что Пязок стал гендиректором 22 февраля 2018 года, передает "Уралинформбюро". Он сменил на посту Дениса Климкина, который возглавил компанию в ноябре прошлого года и пробыл в должности всего несколько месяцев.

Пользователи соцсетей недоумевают, каким образом народный избранник, находясь за решеткой, будет управлять предприятием. По одной из версий, исполнять обязанности Пязока будет другой человек по доверенности. Кто им станет, пока неизвестно. Также высказывается предположение, что назначение депутата говорит о его скором освобождении.

Андрея Пязока задержали 11 декабря 2017 года и спустя два дня заключили под стражу. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015-2016 годах депутат, будучи учредителем компании "Речелстрой", похитил деньги дольщиков нескольких домов строящегося микрорайона "Чурилово Lake City". Потерпевшими по делу проходят более 700 дольщиков, купивших жилье в ныне замороженном микрорайоне. Сумма ущерба не называется, однако можно предположить, что речь идет о сотнях миллионов рублей.

В декабре минувшего года защита Пязока ходатайствовала об изменении меры пресечения депутата – на домашний арест или залог. Представитель потерпевшего поддержал доводы адвоката, отметив, что если депутат останется на свободе, он сможет способствовать скорейшему завершению строительства домов и передачи квартир дольщикам. Однако прокурор и судья посчитали, что Пязок должен остаться под стражей.

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