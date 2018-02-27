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Метель не пустила самолеты в ПермьСегодня в 14:19

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Из Москвы.

27 февраля непогода внесла коррективы в расписание пермского аэропорта Большое Савино. По данным онлайн-табло авиагавани, из-за метели в столицу Прикамья сегодня прилетят с опозданием три самолета из Москвы.

Лайнер S7 прибудет в Пермь из Домодедово в 13.40 вместо 13.25. Superjet "Аэрофлота", следующий из Шереметьево, - в 17.40, а не в 15.05.

Еще один самолет "Аэрофлота" не смог приземлиться в Большом Савино и ушел на запасной аэродром в Казань. Из-за позднего прибытия воздушного судна на 4,5 часа задержан и обратный рейс авиакомпании в Москву.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушного узла, авиагавань работает в штатном режиме: "Изменения в расписании не связаны с работой аэропорта. Решения приняты командирами воздушных судов".

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