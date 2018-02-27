За пару секунд.

27 февраля китайские ученые продемонстрировали аппарат, способный распознать сотни заболеваний человека. Машина определяет не только недуг, но и его стадию, передает "Уралинформбюро".

Искусственный интеллект, на основе которого создано устройство, работает безошибочно. Высокотехнологичная новинка позволит улучшить врачебную диагностику и быстрее подбирать необходимое лечение, считают медики.

Стоит отметить, что ученые Поднебесной ранее не раз удивляли своими технологиями весь мир. Одна из их разработок - роботы, которые выявляют из нитей ДНК раковые клетки и предрасположенность к смертельной болезни.

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