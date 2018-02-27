Дурные привычки коллег отравляют жизнь 20% россиянСегодня в 15:14
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Мешая работать.
Каждый пятый сотрудник крупных российских компании работает менее эффективно из-за дурных привычек коллег. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в ходе исследования для Аналитического центра "АльфаСтрахование", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
60% страдальцев мешают слишком громкие разговоры по телефону или между собой, 43% отвлекаются, если в офисе начинает слишком сильно пахнуть едой, причем не только в обеденное время. Еще 27% не могут примириться с излишне холодолюбивыми или наоборот постоянно мерзнущими коллегами. 21% отметили дурные привычки коллег, которые громко жуют, постоянно нажимают на клавишу шариковой ручки или подергивают ногой, задевая соседний стол.
Также среди раздражителей - плоские шутки (8%), слишком сильные духи (3%), подглядывание в чужой монитор (2,5%), громкая музыка в наушниках и пение себе под нос (по 1%).
По данным компании Ceridian, в половине случаев коллег раздражают люди, избегающие работы и любого стресса. 11% опрошенных не переносят скандалистов, 9% - сплетников, 8% - пессимистов. кроме того, выводят из себя те, кто громко говорит, смеется и барабанит по клавишам (7%), долго отсутствует на рабочем месте из-за чаепитий и перекуров (6%). На восьмом месте - коллеги, которые шумно ели, пили, жевали жвачку, надувая пузыри (5%). Замыкают рейтинг любители сквернословить (5%) и чихающие и кашляющие сотрудники (4%).
"Мы проводим на работе много времени, и раздражающее поведение коллег может отражаться не только на производительности отдельного человека, но и на эффективности работы компании в целом. Не стоит держать негативные ощущения в себе – вежливо поясните коллеге, что его действия неприятны. Некоторые люди просто не замечают за собой плохих привычек и, услышав конструктивную критику, возьмут ваше замечание на вооружение и постараются исправиться", - советует директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.
Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Он ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.
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