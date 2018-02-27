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Службу спасения Свердловской области продолжают оснащать спецтехникойСегодня в 14:35

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По поручению губернатора.

На Среднем Урале проводятся мероприятия по укреплению материальной базы служб и ведомств, отвечающих за безопасность жителей региона. По поручению свердловского губернатора, на оснащение спасательной техникой учреждений областной Службы спасения в 2017 году из регионального бюджета было выделено около семи миллионов рублей. Об этом "Уралинформбюро " рассказали в пресс-службе областного департамента информационной политики.

В соответствии с госпрограммой по обеспечению общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года служба спасения полностью обеспечена спецтранспортом и аварийно-спасательным оборудованием. В прошлом году были приобретены грузовой фургон, спасательный катер, квадроцикл и три автомобиля УАЗ.

"Могу сказать, что благодаря поддержке главы региона Евгения Куйвашева нам удалось завершить укомплектование службы необходимой техникой и вспомогательным оборудованием, что позволило, в свою очередь, провести на высшем уровне все мероприятия по повышению готовности службы к реагированию на ЧС и непосредственно - спасательные операции ", - отметил начальник Службы спасения Свердловской области Владимир Рыбальченко.

По его словам, основную долю спасательных мероприятий составляют бытовые случаи, происшествия на воде и эпизоды, связанные с туристическими группами.

При этом значительно вырос уровень сознательности местных туристов, отмечают в департаменте. По данным 2017 года, на учете в службу спасения была поставлена 221 туристическая группа общим количеством более двух тысяч человек. Перед походом туристы сообщали спасателям точки своего маршрута и его продолжительность, что в случае необходимости значительно облегчало поиск и оказание им помощи.

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