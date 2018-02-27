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Тагильчане рискуют остаться без интернета и телевиденияСегодня в 16:35

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После выборов.

Уральская ассоциация операторов связи бьет тревогу. Администрация Нижнего Тагила утвердила новый график демонтажа старых опор освещения, на которых провайдеры размещают свои кабели связи. Причем сделала это без консультаций с операторами.

"В свое время было совещание у Носова (глава Нижнего Тагила Сергей Носов - прим.ред.) по этому вопросу. Мы создали рабочую группу, выработали график снятия проводов в рамках реализации проекта "Светлый город". Все согласовали, когда и куда все убирать. А сейчас вдруг появился новый график уборки проводов без согласования с нами. Его нам прислала компания "Швабе", - сообщил "Уралинформбюро" президент УралАОС Леонид Блинов.

По его словам, снимать провода со столбов подрядчик начнет сразу после выборов.

"Несогласованность действий может привести к повреждению волоконно-оптических линий связи, как это неоднократно происходило в 2017 году, в результате чего без связи останутся десятки тысяч жителей города, социальные объекты (государственные учреждения, поликлиники и др.) и производственные предприятия", - отметили в ассоциации.

Чтобы этого не произошло, в начале февраля в адрес замглавы администрации Нижнего Тагила Вадима Кулика операторами было направлено письмо с просьбой организовать встречу заинтересованных сторон и предоставить график замены опор освещения на 2018 год. Однако ответа на свое обращение провайдеры до сих пор не получили. "Мы ведь не против убрать провода, уже очень много, где убрано. Мы - за порядок", - заявил Блинов.

В администрации Нижнего Тагила не смогли оперативно прояснить ситуацию и рекомендовали корреспонденту агентства отправить официальный запрос.

Впервые о проекте "Светлый город" в Нижнем Тагиле заговорили в 2013 году. В управлении городским хозяйством подсчитали, что почти 90% опор освещения нуждаются в замене. В 2014 году был заключен контракт с холдингом "Швабе" по проектированию, строительству и техническому обслуживанию всей системы городского наружного освещения.

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