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В Тюменскую область идут аномальные холодаСегодня в 15:29

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Объявлено штормовое предупреждение.

Главное управление МЧС по Тюменской области предупреждает жителей о неблагоприятных погодных условиях. 28 февраля на юге региона ожидается сильный снег и метель, передает "Уралинформбюро".

Скорость ветра будет достигать 10-12 метров в секунду. С 28 февраля по 2 марта в Уватский район придут аномальные холода - температура опустится на 10-13 градусов ниже климатической нормы.

Спасатели ожидают большое количество пожаров из-за обогревательных приборов, возрастет риск обморожений и ДТП. Жителям области рекомендуют воздержаться от дальних поездок и не отпускать детей одних на улицу. В случае опасности необходимо звонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России - 101.

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