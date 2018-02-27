Объявлено штормовое предупреждение.

Главное управление МЧС по Тюменской области предупреждает жителей о неблагоприятных погодных условиях. 28 февраля на юге региона ожидается сильный снег и метель, передает "Уралинформбюро".

Скорость ветра будет достигать 10-12 метров в секунду. С 28 февраля по 2 марта в Уватский район придут аномальные холода - температура опустится на 10-13 градусов ниже климатической нормы.

Спасатели ожидают большое количество пожаров из-за обогревательных приборов, возрастет риск обморожений и ДТП. Жителям области рекомендуют воздержаться от дальних поездок и не отпускать детей одних на улицу. В случае опасности необходимо звонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России - 101.