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После расставания лучше менять паролиСегодня в 15:49

  • Текст

Чтобы "бывший" не стал вами.

Разработчики антивирусных компьютерных программ узнали, какие бывают последствия после разрыва отношений у россиян. Каждый шестнадцатый молодой интернет-пользователь грешит выставлением интимных фотографий бывшей половинки на всеобщее обозрение, передает "Уралинформбюро".

К этому склонны 9% опрошенных мужчин и 3% женщин. Девушки при расставании, напротив, предпочитают шпионить за бывшими возлюбленными в соцсетях. А 15% респондентов признались, что после разрыва отношений пользуются аккаунтами и учетными записями экс-партнеров.

"Влюбленные пары очень часто разделяют интернет-пространство. Совместные фотографии, общие пароли, электронные деньги, устройства – и это нормально. Но если отношения не складываются, то для личной информации каждого из пары есть угроза. Поэтому лучше сразу договориться, что можно доверить, а что – нет", - пояснил результаты исследования руководитель потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Андрей Мохоля.

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