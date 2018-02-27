Евгению Зяблицеву.

Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн окажет помощь пожилой екатеринбурженке. С соответствующей просьбой к руководству медучреждения ранее обратился депутат регионального Заксобрания Евгений Зяблицев.

"Ко мне с проблемой неоказания ей медицинской помощи обратилась Нинель Алексеевна Федоренко. Она страдает катарактой глаз, резко стало падать зрение. Дополнительно в одном глазу у нее было обнаружено кровоизлияние. Ранее хирурги-офтальмологи ОКБ №1 пытались помочь Нинели Алексеевне, но, к сожалению, их вмешательства к нужному результату не привели. Лечение, назначенное офтальмологом по месту жительства, тоже эффекта не дало", - пояснил "Уралинформбюро" народный избранник.

По словам Зяблицева, после его обращения вопрос был решен буквально в течение двух недель: "Федоренко записали на консультативный прием с возможностью дальнейшего (в том числе оперативного) лечения, если оно понадобится по медицинским показаниям".