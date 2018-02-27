×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пожилой екатеринбурженке восстановят зрение после обращения к депутатуСегодня в 15:49

  • Текст

Евгению Зяблицеву.

Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн окажет помощь пожилой екатеринбурженке. С соответствующей просьбой к руководству медучреждения ранее обратился депутат регионального Заксобрания Евгений Зяблицев.

"Ко мне с проблемой неоказания ей медицинской помощи обратилась Нинель Алексеевна Федоренко. Она страдает катарактой глаз, резко стало падать зрение. Дополнительно в одном глазу у нее было обнаружено кровоизлияние. Ранее хирурги-офтальмологи ОКБ №1 пытались помочь Нинели Алексеевне, но, к сожалению, их вмешательства к нужному результату не привели. Лечение, назначенное офтальмологом по месту жительства, тоже эффекта не дало", - пояснил "Уралинформбюро" народный избранник.

По словам Зяблицева, после его обращения вопрос был решен буквально в течение двух недель: "Федоренко записали на консультативный прием с возможностью дальнейшего (в том числе оперативного) лечения, если оно понадобится по медицинским показаниям".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×